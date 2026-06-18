Ребёнок попал под машину в Ванинском районе Хабаровского края

Фото: Ольга Григорьева

17 июня в 14:05 на 35 м км трассы Советская Гавань — Ванино 10 летний ребёнок попал под колёса автомобиля Mitsubishi Pajero, перебегая дорогу. Пострадавшего оперативно госпитализировали сотрудники Росгвардии, ставшие очевидцами ДТП. Состояние мальчика стабилизировано, угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХАбаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По предварительным данным, несовершеннолетний занимался торговлей ландышей вблизи проезжей части вместе с другими детьми.

Госавтоинспекция Хабаровского края обращает внимание граждан: обочина дороги — зона повышенной опасности, а не торговая площадка. Приобретение товаров у детей на обочине мотивирует их вновь выходить к проезжей части, подвергая жизнь риску.

Рекомендации Госавтоинспекции: при виде людей у края проезжей части снижайте скорость до минимума; если вы заметили торгующего на обочине ребёнка, немедленно сообщите об этом по телефонам 102 или 112.

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