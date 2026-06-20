Артём Колесников из Хабаровска вошёл в число 60 амбассадоров всероссийского проекта

Фото: АНО «Россия - страна возможностей»

Артём Колесников, студент четвёртого курса педиатрического факультета Дальневосточного государственного медицинского университета, вошёл в команду амбассадоров проекта «Центры компетенций» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году команда пополнилась 60 студентами из 42 регионов — проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В обязанности амбассадоров входит помощь в развитии участников проекта, запуск новых инициатив, организация ключевых событий и выстраивание рабочих связей с командами по всей стране. Доступны три направления работы: «Голос проекта», «Мастер событий» и «Лицо в сети».

Артём активно участвует в деятельности Центра компетенций ДВГМУ с момента его открытия: помогает студентам анализировать сильные стороны и определять зоны роста. Помимо этого, студент совмещает учёбу с научной работой (имеет публикации в авторитетных журналах), спортивной деятельностью (входит в волейбольную команду, неоднократный призёр турниров) и профсоюзной работой (занимает пост профорга первичной профсоюзной организации).

Самые активные амбассадоры получат возможность принять участие в образовательном форуме «Бирюса», который пройдёт в Красноярском крае с 23 по 27 июля, а также в окружном слёте амбассадоров осенью 2026 года в Тюменской области.

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