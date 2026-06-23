За срыв сроков строительства спортцентра в парке ДОФ Сергей Кравчук пригрозил подрядчику разрывом контракта

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел инспекцию строящегося спортивно-досугового центра в парке Дома офицеров флота в Краснофлотском районе. В связи с систематическим нарушением сроков сдачи объекта глава города поставил подрядной организации жесткие условия: если через неделю на стройплощадке не произойдет кардинальных изменений, контракт будет расторгнут в одностороннем порядке.

«Я даю вам ровно одну неделю. Затем я приезжаю сюда и смотрю результат. Службе заказчика поручаю параллельно готовить документы на расторжение контракта – через неделю они должны лежать у меня на подписи. Если ситуация на площадке кардинально не изменится, я подпишу эти бумаги», – сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Спортивно-досуговый центр возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сдать важный для жителей базы КАФ социальный объект планировалось еще в прошлом году, однако сроки неоднократно переносились. По новому соглашению ввести центр в эксплуатацию должны к 1 августа 2026 года, но темпы работ по-прежнему остаются неудовлетворительными. Проверки показали, что в последнее время на объекте ежедневно трудятся всего по десять человек, при том, что их должно быть не меньше тридцати.

Представители подрядной организации СКФ «Крит» признают отставание, ссылаясь на нехватку рабочей силы и дефицит собственных оборотных средств.

Несмотря на обоснования подрядчика, градоначальник подчеркнул, что интересы жителей города и сдача объекта, реализуемого в рамках нацпроекта, стоят в приоритете, а лимит доверия к строительной компании исчерпан.

Глава города поручил профильной структуре администрации в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств параллельно запустить процедуру расторжения контракта и внесения застройщика в реестр недобросовестных поставщиков.