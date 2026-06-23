В Хабаровском крае двое заключённых дали взятки начальнику отдела колонии

Фото: Ольга Григорьева

Прокуратура Хабаровского района утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух лиц. Мужчины 44 и 47 лет обвиняются по ч. 2 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В период с января по март 2024 года обвиняемые, находясь в исправительной колонии региона, через посредника передали начальнику отдела учреждения по 100 тысяч рублей каждый. Цель взяток — избежать ответственности за возможные нарушения и добиться замены неотбытой части наказания на более мягкий его вид.

Уголовное дело поступило в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу. Дела в отношении должностного лица и посредника, участвовавшего во взяточничестве, находятся в производстве следственных органов.

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