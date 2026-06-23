Дачный домик обокрали в селе Ленинском Еврейской автономной области

Фото: Ольга Григорьева

В селе Ленинском ЕАО 37 летняя женщина заявила в полицию о краже из её дачного домика. Во время визита на участок она обнаружила спиленный навесной замок и пропажу металлической лестницы, чугунной ванны и печной чугунной плиты, сообщает официальный канал "Полиция ЕАО". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полицейские установили подозреваемого: им оказался 19 летний сосед потерпевшей. Молодой человек признался в совершении преступления. По его словам, он знал, что дом редко посещают, и решил воспользоваться ситуацией. Украденные вещи злоумышленник сдал на металлолом, а полученные деньги потратил.

По данному факту следователь МО МВД России «Ленинский» возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность за кражу с причинением значительного ущерба.

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