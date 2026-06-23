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НовостиПроисшествия23 июня 2026 2:30

38 летняя хабаровчанка украла 1,66 млн рублей с карты знакомого

В Хабаровске задержали 38 летнюю ранее судимую женщину, подозреваемую в краже более 1 660 000 рублей
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Кирилл Старков

Фото: Кирилл Старков

В Хабаровске полицейские задержали 38 летнюю ранее судимую женщину, подозреваемую в краже более 1 660 000 рублей с банковской карты знакомого. Потерпевший передал ей карту, пин код и пароль от мобильного банка во время совместного употребления алкоголя, а после засыпания обнаружил пропажу, сообщает официальный канал"Полиция Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили правоохранители, подозреваемая воспользовалась доступом к счёту и потратила 450 000 рублей. На эти средства она выкупила украшения для соседки, приобрела шины, четыре золотых кольца, еду и оплатила услуги такси.

В результате оперативных действий у задержанной были изъяты 436 000 рублей и ювелирные изделия, у соседки — выкупленные украшения и шины. По факту преступления возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемая находится под обязательством о явке.

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