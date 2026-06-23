В Хабаровском крае за сутки задержали 13 пьяных водителей

Фото: Ольга Григорьева

22 июня 2026 года на территории Хабаровского края произошло 3 дорожно транспортных происшествия с тремя пострадавшими. В числе происшествий зафиксированы наезд на велосипедиста, столкновение автомобилей и наезд на пешехода, сообщили в Госавтоинспекции региона.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Кроме того, за сутки инспекторы выявили 288 нарушений правил дорожного движения. Среди них: 13 случаев управления ТС в нетрезвом виде (5 в Хабаровске), 18 фактов непропуска пешеходов (5 в Хабаровске), 19 нарушений со стороны пешеходов (2 в Хабаровске) и 18 случаев вождения без прав (8 в Хабаровске).

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