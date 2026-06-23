Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРекламаРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРекламаРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2026 3:00

В Хабаровском крае за сутки задержали 13 пьяных водителей

На территории Хабаровского края произошло 3 дорожно транспортных происшествия с тремя пострадавшими
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Ольга Григорьева

Фото: Ольга Григорьева

22 июня 2026 года на территории Хабаровского края произошло 3 дорожно транспортных происшествия с тремя пострадавшими. В числе происшествий зафиксированы наезд на велосипедиста, столкновение автомобилей и наезд на пешехода, сообщили в Госавтоинспекции региона.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Кроме того, за сутки инспекторы выявили 288 нарушений правил дорожного движения. Среди них: 13 случаев управления ТС в нетрезвом виде (5 в Хабаровске), 18 фактов непропуска пешеходов (5 в Хабаровске), 19 нарушений со стороны пешеходов (2 в Хабаровске) и 18 случаев вождения без прав (8 в Хабаровске).

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru