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НовостиОбщество23 июня 2026 3:30

Прокуратура добилась доплат для 29 педагогов в Хабаровском крае

После вмешательства прокуратуры проведён перерасчёт заработной платы
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Ольга Григорьева

Фото: Ольга Григорьева

По результатам проверки прокуратуры Аяно Майского района выявлены нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. Надзорное ведомство установило, что при начислении заработной платы не учитывались выплаты стимулирующего и компенсационного характера, что вело к её необоснованному занижению,сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края".Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

После вмешательства прокуратуры проведён перерасчёт заработной платы. 29 педагогических работников получили доначисления на общую сумму 258 тыс. рублей. Меры приняты в рамках обеспечения соблюдения трудовых прав работников образовательной сферы.