В Хабаровском крае испытают местные беспилотники для борьбы с пожарами

Фото: Официальный канал Губернатора Дмитрия Демешина

На аппаратном совещании в Хабаровском крае обсудили текущую пожароопасную обстановку. По данным зампреда по инфраструктуре Ирины Горбачёвой и министра лесного хозяйства и лесопереработки Андрея Самойлова, в регионе зафиксировано семь лесных пожаров, вызванных «сухими» грозами, сообщает официальный канал Губернатора Дмитрия Демешина. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

К тушению возгораний привлечены 57 специалистов КГСАУ «ДВ авиабаза» с техникой и авиацией. За прошедшую неделю ликвидировано 14 ландшафтных пожаров, очаги которых фиксировались в Хабаровском, Амурском районах и пригородах крупных городов. Важно, что переходов огня на населённые пункты удалось избежать.

На текущей неделе запланированы испытания местных беспилотных систем. Участие в них примут руководители и главные инженеры хабаровских предприятий, производящих БАС, — это поможет оперативно решить технические вопросы для эффективной защиты лесов.

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