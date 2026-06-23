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НовостиПроисшествия23 июня 2026 4:30

В Хабаровске судят водителя автобуса за два ДТП с тяжкими травмами

Обвиняемый проехал на красный свет и столкнулся с локомотивом
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Таисия Субботина

Фото: Таисия Субботина

В мае 2026 года Железнодорожный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению уголовного дела против водителя автобуса маршрута № 40 Т. По версии следствия, он нарушил ПДД, что привело к двум ДТП с тяжким вредом здоровью потерпевших, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Первое происшествие произошло за месяц до второго: водитель, следуя по маршруту № 40, проигнорировал красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе. Потерпевшей Л. причинён тяжкий вред здоровью.

Второе ДТП случилось в ноябре 2025 года: водитель выехал на железнодорожный переезд в микрорайоне Ореховая Сопка на запрещающий сигнал и столкнулся с локомотивом. Потерпевшей А. также причинён тяжкий вред. Дела объединены в одно производство, идут судебные слушания, заявлены гражданские иски.

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