Дети сироты в Хабаровском крае получают жилищные сертификаты

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается выдача жилищных сертификатов детям сиротам: с начала 2026 года выдано уже 85 документов. За 2025 год регион выдал 86 сертификатов стоимостью от 4,94 млн до 5,29 млн рублей, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Выплату можно получить в региональном министерстве социальной защиты — она предназначена для покупки благоустроенного жилья либо погашения кредита или займа. Размер сертификата корректируется ежеквартально в зависимости от стоимости квадратного метра жилья, утверждённой Минстроем России.

Условия получения выплаты включают включение в список нуждающихся в жилье детей сирот, возраст старше 23 лет, отсутствие судимости за умышленное преступление, налоговых задолженностей, психических и наркологических заболеваний. Официальный доход заявителя должен составлять не менее 23 106 руб. в месяц на каждого члена семьи; учитывается доход за год до обращения, распределённый на всех членов семьи, — уточнила заместитель министра социальной защиты края Дарина Лебедева.

Кристина Кролевецкая из Комсомольска на Амуре воспользовалась сертификатом и приобрела трёхкомнатную квартиру. Программа направлена на обеспечение сирот жильём и поддержку их социальной адаптации.

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