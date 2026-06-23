Фестиваль «АмурФест» в Хабаровске соберёт 50 мастеров

Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

150 мастеров и предпринимателей подали заявки на участие в летнем фестивале ярмарке «АмурФест» (0+), который состоится в Хабаровске 11–12 июля на Комсомольской площади и в парке им. Муравьёва Амурског, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке региональных министерств культуры и туризма. Фестиваль приурочен к Году Единства народов России и Году спорта в Хабаровском крае.

Отбор участников завершится 1 июля; планируется, что выступят около 50 мастеров. В приоритете — изделия летней тематики. Среди заявителей — производители текстиля, изделий из кожи, воска, эпоксидной смолы и лозы, а также мастера традиционных ремёсел коренных малочисленных народов Севера.

Программа фестиваля включает: концерты на двух площадках — на главной сцене Комсомольской площади и на сцене «Ракушка» в парке; ярмарку ремёсел; интерактивные зоны, посвящённые спорту и летнему отдыху; мастер классы по акробатике, цифровой иллюстрации, вязанию, нейрографике, составлению цветочных композиций; презентацию коллекций локальных брендов и этно дефиле; баттл маскотов спортивных команд края; юбилейное выступление группы «Баттл Наггетс»; программу «Русский стиль» от камерного квартета и солистов мужского квартета «Триумф»; выступление хедлайнера как кульминацию программы.

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