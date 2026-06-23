Дмитрий Демешин поручил снизить нагрузку на бизнес через цифровизацию контроля

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Губернатор Дмитрий Демешин поручил перейти на цифровые формы контроля, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес в Хабаровском крае. По данным Минэкономразвития России, в 2025 году регион стал лидером среди субъектов Дальневосточного федерального округа в сфере контрольно надзорной деятельности, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Общее количество проверок на краевом и муниципальном уровнях в 2025 году сократилось более чем на 33 %. Согласно информации главного контрольного управления губернатора и правительства края, число контрольно надзорных мероприятий снизилось с 2 314 в 2024 году до 1 535 в 2025 м.

Главное управление регионального контроля и лицензирования правительства края заняло первое место в России по количеству оцифрованных дел в 2025 году. Регион также вошёл в топ 10 субъектов РФ по числу контрольных мероприятий с использованием мобильного приложения «Инспектор».

Хабаровский край получил 4 балла из 5 возможных за координацию работы структур в контрольно надзорной сфере. Этому способствовали встречи представителей контрольных и правоохранительных органов с общественными организациями и бизнес сообществом.

Губернатор поручил министерству цифрового развития и связи края совместно с профильными органами проработать внедрение дистанционных проверок и беспилотных технологий, а также актуализировать систему индикаторов риска.

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