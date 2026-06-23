В Хабаровске дали старт реализации проекта стройплощадки

Фото: Вячеслав Реутов

В краевой столице дали старт реализации масштабного проекта «Хабаровск Сити» — на стройплощадке установили пробную сваю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В церемонии участвовали первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, министр строительства края Александр Мелихов, представители специализированного застройщика «Хабаровск Сити» и оператора комплексного развития территорий.

Площадь застройки «Хабаровск Сити» составит около 1,5 млн кв. м: почти 900 тыс. кв. м отведено под жильё, 400 тыс. кв. м — под деловую и коммерческую застройку, 110 тыс. кв. м — под социальную инфраструктуру. В числе социальных объектов — три школы по 1 100 мест каждая, четыре детских сада на 1 480 мест в сумме и поликлиника в районе РЭБ флота на 350 посещений в смену, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края.

Финансово деловой центр проекта будет состоять из шести уникальных зданий башен, одна из которых — башня правительства края. К проектированию привлекли российские компании и организации из КНР: подписано соглашение с двумя фирмами, каждая готовит свои предложения.

Проект протянётся вдоль Амура на 2,5 км — от ТРЦ «Броско Молл» в сторону южной части города. Часть объектов появится на искусственных земельных участках: затон частично засыплют. Сейчас разрабатывают проект разрешения на устройство четырёх таких участков, документы согласовывают в профильных ведомствах. Правительство края закупает технику для работ — тестовые испытания запланированы на конец августа — начало сентября, основные работы стартуют в 2027 году.

В составе комплекса также появятся международный конгрессно выставочный центр, спортивно развлекательный комплекс РМК Арена, специализированная детская яхтенная школа, гостиница на улице Юнгов. Реализация проекта, включённого в мастер план развития Хабаровской городской агломерации, завершится в 2032 году, отдельные объекты введут в эксплуатацию к 2035 му.

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