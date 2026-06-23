С начала года в Хабаровском крае выловили 231,9 тыс. тонн рыбы

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С начала года в Хабаровском крае совокупный вылов водных биоресурсов достиг 231,9 тыс. тонн. В Западно Беринговоморской зоне шесть предприятий добывают минтай: оперативный вылов составил 23,9 тыс. тонн, освоение квоты — 62 % (167,3 тыс. тонн), сообщает сообщает пресс-служба комитета рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В Охотском море и на Восточной Камчатке суда компании «Сигма Марин Технолоджи» ведут добычу трески и палтуса с приловом ската. Общий вылов по этим видам достиг 13,2 тыс. тонн.

Путина прибрежной нерестовой сельди продолжается. Оперативный вылов сельди составил 4 тыс. тонн, но общий показатель (37,4 тыс. тонн) соответствует лишь 36,5 % от выделенной квоты. Это ниже прошлогоднего уровня из за затяжных штормов, которые увеличили потери судового времени с 7,5 % до 12 %.

Лососёвая путина пока развивается медленно: текущий вылов составляет всего 0,09 тыс. тонн. Рыбаки рассчитывают на улучшение гидрологической обстановки — это позволит начать массовый вылов после захода рыбы.

Минтай остаётся ведущим объектом промысла текущего сезона. Специалисты прогнозируют активизацию лососёвого промысла после установления устойчивой летней погоды.

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