В Хабаровске ожидается кратковременный дождь и не исключена гроза

Фото: Ольга Григорьева

Согласно данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 25 июня опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске ожидается кратковременный дождь, не исключена гроза. Температурный фон ночью — от пятнадцати до семнадцати градусов, в дневные часы — от двадцати одного до двадцати трёх градусов. Преобладающее направление ветра — юго западное, скорость — от семи до двенадцати метров в секунду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На юге края прогнозируют кратковременный дождь, местами — ливень, возможна гроза. В ночные часы температура воздуха составит от тринадцати до восемнадцати градусов, днём ожидается от двадцати двух до двадцати семи градусов. Ветер юго западный, скорость — от девяти до четырнадцати метров в секунду.

В центральной части региона также прогнозируют кратковременный дождь, местами ливень и грозу. Ночью температура будет варьироваться от семи до восемнадцати градусов, днём — от шестнадцати до двадцати шести градусов. Ветер — различных направлений, скорость — от пяти до четырнадцати метров в секунду.

В северных районах края местами возможен кратковременный дождь; в районе имени Полины Осипенко — местами ливень, гроза. Ночной температурный фон — от пяти до пятнадцати градусов, дневной — от восьми до двадцати одного градуса. Ветер различных направлений, скорость — от пяти до тринадцати метров в секунду.

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