В Биробиджане закрыли кафе из-за серьезных нарушений

Фото: Ольга Григорьева

Деятельность кафе в Биробиджане приостановлена на 35 суток в связи с выявленными нарушениями санитарно эпидемиологического законодательства. Проверка, проведённая Роспотребнадзором, показала, что в заведении не соблюдались условия хранения продуктов, отсутствовала маркировка на пищевой продукции, а также не обеспечивался контроль за соблюдением правил личной гигиены персоналом, сообщает официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд, рассмотрев материалы дела, привлёк индивидуального предпринимателя к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности. После поступления постановления в отделение судебных приставов по Биробиджану № 1 было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы незамедлительно выехали на место и опечатали помещение кафе.

Для предотвращения самовольного открытия заведения приставы ежедневно проводили проверки объекта. В дальнейшем предприниматель устранил все выявленные нарушения, в связи с чем исполнительное производство было окончено.

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