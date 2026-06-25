Задержана девушка, похитившая технику в пункте выдачи Хабаровского края

Фото: Ольга Григорьева

Полиция Амурска раскрыла кражу товаров из пункта выдачи заказов, ущерб от которой оценивается примерно в 400 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась 19 летняя сотрудница пункта: по версии правоохранителей, она оформляла покупки на свой аккаунт, документально фиксировала отказ, но фактически оставляла товары себе, сообщает официальный канал "Полиция Хабаровского края" Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

При проведении обыска у девушки были изъяты бытовая техника и иные товары — в их числе стиральная машина, кондиционер, два холодильника, телевизор, компьютер, а также ковёр. Данные предметы могут быть использованы для частичного погашения ущерба, причинённого организации.

Следственными органами возбуждено уголовное дело, фигурантке избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого деяния.

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