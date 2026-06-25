За сутки в Хабаровском крае потушили 34 техногенных возгораний

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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло, сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. Пожарные подразделения реагировали на 34 техногенных пожара, два из которых пришлись на жилой сектор. На всей территории края сохраняется особый противопожарный режим. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для устранения последствий дорожно транспортных происшествий пожарно спасательные подразделения привлекались три раза. Один раз силы и средства МЧС России были задействованы для проведения аварийно спасательных и других неотложных работ. В регионе на маршрутах зарегистрированы две туристические группы, общая численность участников — 13 человек.

Сегодня в Хабаровске прогнозируется переменная облачность, не исключён кратковременный дождь, возможна гроза. Направление ветра — юго западное, скорость — от семи до двенадцати метров в секунду, температурный фон — от двадцати одного до двадцати трёх градусов.

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