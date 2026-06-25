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НовостиЧто происходит25 июня 2026 1:30

Работник из Хабаровского края получил задержанную выплату

Надзорное ведомство направило представление генеральному директору предприятия
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Ольга Григорьева

Фото: Ольга Григорьева

По обращению бывшего работника АО «Ургалуголь» прокуратура Верхнебуреинского района организовала проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что при увольнении гражданину не были произведены выплаты за работу в выходные и праздничные дни. Общая сумма долга перед сотрудником составила 347 тысяч рублей, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Надзорное ведомство направило представление генеральному директору предприятия, которое было рассмотрено и удовлетворено. В итоге задолженность перед работником погашена полностью.

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