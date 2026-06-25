Губернатор Хабаровского края обозначил планы развития комплекса "Хехцир"

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

На СТК «Хехцир» состоялось выездное совещание под руководством губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. В ходе мероприятия глава региона рассмотрел доклады ответственных ведомств и авторов концепции развития комплекса. Сейчас в «Хехцире» действуют две горнолыжные трассы, здесь тренируются юные спортсмены краевой школы олимпийского резерва и отдыхают граждане, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проект предполагает создание международного всесезонного спортивно туристического комплекса с развитой инфраструктурой: в планах — строительство трасс разного уровня, гостиниц, глэмпингов, коттеджей, родельбана, этнопарка, кафе с панорамным видом, катка, тюбинговых спусков, а также специализированного учебно тренировочного центра. Продолжается обустройство маршрута «Легенды Хехцира» длиной 3,8 км — его планируют открыть осенью; рядом появится велосипедная тропа.

Дмитрий Демешин акцентировал необходимость интеграции туристической тропы с зимними форматами отдыха, в частности — с работой детской горнолыжной школы. Губернатор поручил синхронизировать инфраструктурные планы с нуждами спортивной школы и намерен в ближайшее время вновь посетить объект для оценки хода работ.

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