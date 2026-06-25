Ход ремонта трассы Хабаровского края оценили власти

Фото: Анастасия Сазонова. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», находящегося на контроле губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва осмотрела ключевые объекты дорожного ремонта. В фокусе внимания оказались участок трассы Хабаровск — Галкино и подъезд к селу Петропавловка, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На отрезке трассы Хабаровск — Галкино (6,6 км) применяют технологию холодной регенерации основания: специальная техника перемешивает существующее покрытие с цементом и битумной эмульсией, после чего укладывают дорожную одежду и асфальтобетон. Такой подход повышает прочность полотна и продлевает гарантийный срок до 6 лет. На объекте также обустраивают четыре автобусные остановки с автономным освещением и светофорами типа Т.7; павильоны выполнят в едином стиле, аналогичном объектам на гостевом маршруте Хабаровска.

Дорога к селу Петропавловка впервые получит полноценное асфальтобетонное покрытие. Из 15 км трассы в прошлом году обновили 7 км, оставшиеся 8 км должны сдать не позднее 20 июля. Для устойчивости к паводкам основание подняли на 20 см и укрепили скальным грунтом. В границах села укладывают щебёночно мастичный асфальтобетон и формируют смыкание двух участков. Зампред правительства поручила организовать на трассовой части круглосуточную работу после завершения работ в селе. По аварийному мосту на маршруте поставлена задача подготовить документы в текущем году и начать ремонт в 2027 м.

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