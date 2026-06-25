В больнице Хабаровска идёт модернизация по нацпроекту

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Городская клиническая больница проходит этап масштабного обновления. Медучреждение, где ежегодно получают помощь тысячи жителей края, усиливает диагностическую базу, модернизирует инфраструктуру и совершенствует логистику для транспортировки тяжёлых пациентов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Уже закуплены новые диагностические приборы: электрокардиограф с функцией авторасшифровки и холтеры для суточного мониторинга работы сердца. В приёмном отделении расширили зону ожидания и добавили посадочные места. Руководство больницы подписало договоры на поставку эндоскопического и гинекологического оборудования; также запланирована закупка УЗИ аппаратов, транспортных тележек и специальной техники для хирургических вмешательств.

Отдельное внимание уделено замене лифтового хозяйства — в основном корпусе заменят два лифта, в гинекологическом — один. Это повысит безопасность и скорость доставки пациентов в отделения, а также упростит перемещение анализов и питания. Исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Авраменко подчеркнул, что обновление материально технической базы стало возможным благодаря поддержке федерального центра и краевой власти.

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