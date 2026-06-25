Суд дал 15 лет за убийство в коммунальной квартире в Комсомольске-на-Амуре

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В Хабаровском краевом суде завершился процесс по уголовному делу об убийстве, совершённом в Комсомольске на Амуре. Фигурантом дела стал 43 летний местный житель, признанный виновным в преступлении по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц), сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно установленным судом обстоятельствам, в июле 2025 года в коммунальной квартире возник конфликт между тремя соседями. Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры потерпевшему были нанесены множественные телесные повреждения с применением подручных предметов — табуретов, стула и швабры. От полученных травм мужчина умер на месте.

Осуждённый полностью признал вину, указав на влияние алкогольного опьянения. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Дело в отношении второго участника преступления расследуется отдельно.

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