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НовостиЧто происходит25 июня 2026 6:30

Вертолёт из Хабаровска подключён к поискам в Тернейском округе

Для проведения авиамониторинга дополнительно задействован вертолёт Ми 8 МЧС России из Хабаровского спасательного центра
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Ольга Григорьева

Фото: Ольга Григорьева

Для проведения авиамониторинга в Тернейском округе Приморского края дополнительно задействован вертолёт Ми 8 МЧС России — его направили из Хабаровского авиационно спасательного центра. В составе группы — четыре специалиста ПСО из села Ракитное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Накануне в ходе воздушной разведки в 12 км северо западнее н. п. Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые могут свидетельствовать о местонахождении пропавшего вертолёта.

Координация действий и контроль за развитием ситуации осуществляются Главным управлением МЧС России по Приморскому краю.

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