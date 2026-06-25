Идет обновление дороги к подъезду села Хабаровского края

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае реализуют проект по обустройству подъездной дороги к селу Петропавловка — общая длина трассы превышает 15 км. Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает официальный канал "Министерство транспорта и дорожного хозяйства". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За прошлый год дорожники отремонтировали около 7 км дороги, оставшиеся 8 км планируют завершить в 2026 году. Для обеспечения долговечности и устойчивости полотна основание подняли на 20 см, использовав более 100 тысяч кубометров скального грунта. Сейчас специалисты укладывают верхний слой из щебёночно мастичного асфальтобетона и формируют стык двух участков дороги.

По поручению зампреда правительства края Ирины Горбачёвой в текущем году предстоит подготовить документацию по аварийному мосту и пройти экспертизу; непосредственно ремонт запланирован на 2027 год.

Улучшение транспортной доступности важно как для жителей села, так и для гостей территории — трасса ведёт к Свято Петропавловскому женскому монастырю.

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