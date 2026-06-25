В Чегдомыне состоялось открытие "Аллеи Славы"

Фото: Администрация Верхнебуреинского муниципального района

В посёлке Чегдомын торжественно открыли «Аллею Славы» — общественное пространство, реконструированное в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект стал одним из первых завершённых в Хабаровском крае в 2026 году. Бюджет благоустройства составил порядка 5 млн рублей, половина из которых — федеральные средства, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На территории площадью 775 кв. м реализован комплекс работ: обустроен мемориал «Вечный огонь», проведена замена системы освещения, выполнены мероприятия по озеленению, ликвидирована аварийная растительность. Отдельное внимание уделено формированию доступной среды — обустроены пешеходные связи и пандус, адаптированный для маломобильных посетителей.

Как уточнили в министерстве ЖКХ края, обновлённая территория призвана не только сохранять историческую память, но и служить площадкой для патриотической работы: здесь планируется проводить уроки мужества, встречи с ветеранами и иные тематические мероприятия. Выбор объекта для благоустройства был сделан жителями: в 2025 году за «Аллею Славы» проголосовали более 1000 человек.

За период с 2019 года в Чегдомыне в рамках федерального проекта благоустроено 26 общественных пространств. В текущем году работы ведутся в 52 населённых пунктах Хабаровского края — планируется обновить 63 территории, в том числе 12 объектов, посвящённых героям ВОВ и СВО.

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