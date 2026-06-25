Хабаровский край готовится к новому отопительному сезону

Фото: Пресс-служба министерства министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуют комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 годов. Согласно сведениям министерства ЖКХ, текущая степень готовности инфраструктуры оценивается в 30 %. В планах — подготовить 318 котельных, 65 дизельных электростанций и отремонтировать более 300 км сетей. К настоящему моменту сданы 28 котельных и 7 электростанций, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Выполнены ремонтные работы на участках теплотрасс (свыше 7 км), водопровода (6,1 км), канализации (почти 4 км) и линий электропередач (более 53 км). Также проведена промывка и опрессовка 76 % теплотрасс и 211 км сетей водоснабжения и водоотведения.

На заседании краевого штаба, прошедшем под руководством и. о. министра ЖКХ Станислава Кондакова, рассмотрены вопросы соблюдения сроков и эффективности расходования средств. Среди участников — представители Ростехнадзора, госжилнадзора, прокуратуры и муниципальных органов.

Ростехнадзор напомнил о поправках в КоАП: штрафы за неподготовку к сезону составляют для должностных лиц 5–10 тысяч рублей, для организаций — 20–40 тысяч рублей. В целях снижения аварийности из краевого бюджета 13 муниципалитетам направлено 169,4 млн рублей. Так, в посёлке Ванино за счёт субсидий ведутся монтажные и сварочные работы на тепловой сети по улице Гарнизонная.

Муниципальным властям поручено строго контролировать графики и обеспечить получение паспортов готовности до начала холодов.

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