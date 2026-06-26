В Хабаровском крае ожидается дождь и грозовые явления

Фото: Ольга Григорьева

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 26 июня опасные метеоявления в Хабаровском крае не прогнозируются. В краевой столице 26 июня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днём — от +20 до +22 градусов; ветер юго западный и северный, 5–11 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Осадки затронут разные части региона: в южных и центральных районах прогнозируют кратковременный дождь, местами — ливень и грозу. Температурный режим в южных районах ночью — от +12 до +17 градусов, днём — от +22 до +27 градусов; в центральных районах ночью — от +6 до +16 градусов, днём — от +11 до +23 градусов. Ветер в этих зонах — юго западный либо разных направлений, со скоростью от 2 до 14 м/с.

На севере края местами возможен кратковременный дождь. В районе имени Полины Осипенко местами прогнозируют ливень и грозу, тогда как в Охотском, Николаевском и Ульчском муниципальных районах существенных осадков не ожидается. Ночные температуры здесь — от 0 до +13 градусов, дневные — от +6 до +23 градусов, ветер — разных направлений, 2–14 м/с.

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