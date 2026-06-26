Общественники оценили доступность авто-, железнодорожных и аэровокзалов Хабаровского края в рамках недели транспортной инфраструктуры

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Общественники оценили уровень доступности авто-, железнодорожных и аэровокзалов Хабаровского края в рамках всероссийской недели транспортной инфраструктуры. Оценка проводилась по 35 показателям, включая наличие комнат матери и ребёнка, состояние пандусов и оснащение объектов кнопками вызова персонала, сообщает сообщает официальный канал "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Автовокзал Хабаровска по основным параметрам соответствует требованиям, но нуждается в доработке: необходимо обновить внешний облик здания и организовать понятную навигацию к комнате матери и ребёнка. На железнодорожном вокзале Хабаровска отмечен высокий уровень адаптации среды: предусмотрены парковочные места для маломобильных пассажиров, уложена тактильная разметка, сотрудники оказывают необходимую поддержку.

При этом в ряде населённых пунктов выявлены проблемные зоны. На вокзалах в Бикине, Комсомольске на Амуре, Николаевске на Амуре и на станции Мылки отмечены стёртые парковочные разметки, неудобные ручки на пандусах, узкие дверные проёмы, а также нехватка питьевых фонтанчиков, пеленальных мест и специальных санузлов.

Итоги мониторинга, включая список недочётов и примеры успешных решений, переданы в Общественную палату РФ, Министерство транспорта России и Госсовет для выработки мер по устранению барьеров в транспортной сфере.

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