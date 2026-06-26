Полицейский вызволил ребёнка из закрытой квартиры в ЕАО

Фото: Кирилл Старков

В Еврейской автономной области сотрудник полиции помог избежать опасной ситуации с двухлетним ребёнком: мальчик оказался заперт в квартире, пока мать ненадолго покинула жильё. По информации МО МВД России «Биробиджанский», после того как дверь захлопнулась, родители незамедлительно обратились в дежурную часть, сообщает официальный канал :Полиция ЕАО". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прибывший на место наряд ППС быстро оценил обстановку. Для доступа в квартиру, расположенную на пятом этаже, была задействована автовышка. Полицейский поднялся к окну, воспользовался приоткрытой створкой и проник в помещение. Он убедился, что ребёнок находится в безопасности, после чего открыл дверь изнутри и вернул мальчика родителям.

Состояние малыша не потребовало медицинского вмешательства. В завершение происшествия ребёнок лично поблагодарил сотрудника полиции за помощь.

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