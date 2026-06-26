В Хабаровском крае женщина осуждена за нападение с ножом

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В Хабаровском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56 летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. По данным следствия, инцидент произошёл в декабре 2025 года в квартире в селе Чистополье на улице Центральной: в ходе бытового конфликта женщина, находясь в состоянии опьянения, нанесла удар кухонным ножом в грудь потерпевшему, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края" Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После совершения противоправного действия фигурантка дела самостоятельно вызвала медиков. В ходе судебного разбирательства она отрицала умысел и настаивала на том, что защищалась. Версия о самообороне была признана несостоятельной на основании совокупности доказательств, в том числе результатов проведённых экспертиз.

По итогам рассмотрения дела суд назначил женщине наказание — 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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