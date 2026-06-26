Жительница Хабаровского края получит срок за эстремистские комментарии в сети

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В районе имени Лазо суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40 летней местной жительницы, обвиняемой в публичных призывах к экстремистской деятельности. По данным следствия, в январе 2025 года в посёлке Хор женщина опубликовала в сети интернет комментарий с призывами к экстремизму и высказываниями, унижающими достоинство по национальному признаку, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Приговором суда женщине назначено наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком. Сотовый телефон, который применялся для размещения противоправного контента, конфискован в доход государства.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы УФСБ России по Хабаровскому краю; государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура района имени Лазо.

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