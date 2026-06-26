В Хабаровске на стройплощадке детсада готовятся к забивке свай

Фото: Ольга Григорьева

В Южном микрорайоне Хабаровска реализуется значимый социальный проект — строительство детского сада в рамках нацпроекта «Семья». Как сообщили в пресс службе администрации города, подрядчик завершил работы по выемке старого грунта и демонтажу железобетонных конструкций, также с территории вывезены гаражи. Сейчас на объекте приступили к подключению инженерных коммуникаций, сообщает в своем официальном канале мэр Хабаровска. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно графику, через два дня запланирована пробная забивка свай, а через неделю — подготовка свайного поля. Корпус детского сада предполагается возвести к ноябрю. Ход строительства находится на контроле у администрации города, партии «Единая Россия» и Губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

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