Житель Хабаровского края получил условный срок за кражу денег из дивана

Фото: Кирилл Старков

В Ванинском районе Хабаровского края суд рассмотрел уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Гражданин А. признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. По данным суда, мужчина, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, похитил денежные средства, обнаруженные в диване, сообщает официальный канал "Суды хабаровского края". Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Преступление было совершено тайно: фигурант убедился, что за ним никто не наблюдает, похитил деньги и скрылся, впоследствии распорядившись ими по собственному усмотрению. Суд учёл обстоятельства дела и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года в соответствии со ст. 73 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru