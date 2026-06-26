На охотничьем совете в Хабаровске обсудили лимиты на охоту и закупки

Фото: Управление охотничьего хозяйства Хабаровского края

Общественный совет при управлении охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края 24 июня рассмотрел ключевые вопросы регулирования охотничьей деятельности и закупочной работы. В частности, обсуждались проекты лимитов и квот на добычу охотничьих ресурсов в сезоне 2026–2027 годов и исполнение плана государственных закупок, сообщает пресс-служба Управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Лимиты сформированы на базе данных зимних маршрутных учётов и прошли экологическую экспертизу. Все поступившие в рамках общественных обсуждений замечания рассмотрены и переданы в Минприроды края. Относительно прошлого сезона скорректированы объёмы добычи: по благородному оленю, косуле и рыси лимиты увеличены, по лосю, дикому северному оленю и соболю — снижены.

В части госзакупок уже завершены отдельные мероприятия: закуплены бланки охотничьих билетов и удостоверений, профинансировано обучение специалиста. Оставшийся этап — аукцион на изготовление нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов — запланирован на август.

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