Первый дорожный объект сезона сдан в Новогригоровке при поддержке Хабаровска

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

При шефской поддержке Хабаровского края в селе Новогригоровка городского округа Дебальцево завершён ремонт участка улицы Октябрьской — это первый объект, сданный в текущем дорожном сезоне. Площадь обновлённого полотна составила 11,5 тыс. кв. м. В рамках комплекса работ специалисты заменили асфальтобетон, укрепили обочины, установили остановку с российским триколором, дорожные знаки и выполнили разметку. Сейчас объект проходит процедуру приёмки, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дорожные работы продолжаются в центральной части Дебальцево. На участке улиц Центральная — 346 й Дебальцевской стрелковой дивизии уложено 8 тыс. кв. м асфальта, обновлены тротуары и остановки; осталось установить знаки, искусственные неровности и нанести разметку. На улице Постышева ведётся ремонт пешеходных дорожек и асфальтового покрытия на участке более 6 тыс. кв. м, запланированы установка остановок и монтаж неровности. На улице Советской приводят в порядок 750 кв. м дороги: обновляются пешеходные зоны, асфальт, остановка, три колодца; также будут обустроены искусственные неровности.

Приоритетные участки для ремонта определяются с учётом обращений жителей. Объёмы и сроки работ согласуются заблаговременно. По планам подрядчиков, все объекты текущего года будут сданы летом. Ход реализации программы держит на контроле Губернатор Хабаровского края Д. В. Демешин.

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