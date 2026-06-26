В Хабаровском крае запланированы зарядки, пробежки и фестиваль брейкинга

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского

В Хабаровском крае в рамках Года спорта продолжаются мероприятия проекта «Доступный спорт», организованные по госпрограмме «Спорт России», инициированной Президентом РФ В. В. Путиным. Жителей и гостей региона приглашают принять участие в серии спортивных событий, запланированных на ближайшие дни. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Так, в ближайшую субботу в Хабаровске состоится утренняя пробежка на 5 км: старт — в 9:00 от набережной стадиона им. Ленина (у сцены возле речного вокзала). В Комсомольске на Амуре 27 июня пройдёт «Чемпионская зарядка» с кандидатом в мастера спорта по боксу Никитой Берчанским. Тренировка доступна для всех желающих независимо от уровня подготовки; начало — в 10:00 на площадке Центра игровых видов спорта и единоборств по адресу пр. Победы, 6/1.

27 июня Хабаровск в десятый раз примет фестиваль брейкинга «Головокружение»: выступления танцоров из регионов Дальнего Востока пройдут в Универсальном краевом спортивном комплексе с 10:00 до 21:00. Вход для зрителей — свободный. В тот же день на «умной площадке» у Арены «Ерофей» с 10:00 до 11:00 запланирована оздоровительная тренировка (для лиц старше 16 лет), ориентированная на развитие гибкости и поддержание общей физической формы.

Для любителей бега 1 июля на территории Арены «Ерофей» пройдёт бесплатная тренировка — начало в 19:30. Участие возможно при условии предварительной записи по телефону 8 (914) 316 76 56. Реализация проекта способствует достижению целевого показателя: к 2030 году доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна составить 70 %.