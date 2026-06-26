Спасатели патрулируют водоёмы Хабаровского края

Фото: Пресс-служба министерства правительства Хабаровского края по гражданской защите

Спасатели Хабаровского края совместно с органами местного самоуправления продолжают рейды по рекам и водоёмам региона. Цель мероприятий — обеспечить безопасность отдыхающих и снизить количество происшествий на воде. В рамках работы специалисты проводят беседы с населением, раздают памятки и указывают на опасность купания в местах, не оборудованных для этого. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С начала лета в крае установлено 142 знака безопасности и проведено столько же патрулей. Жителям передано более 6,4 тысячи памяток, в профилактических выездах приняли участие свыше 200 сотрудников экстренных служб. На прошлой неделе рейды проходили по Амуру и его протокам — в них участвовали представители краевого комитета по гражданской защите и спасатели.

Как пояснил начальник отдела предупреждения ЧС комитета правительства края по гражданской защите Александр Курбала, гражданам напоминают о запрете купания в определённых зонах и о штрафах за нарушение правил — от 4 000 до 5 000 рублей. Отдельное внимание уделяется безопасности детей: родителям разъясняют, что дети до 7 лет должны находиться на воде только в спасательных жилетах.

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