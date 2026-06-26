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НовостиЧто происходит26 июня 2026 6:58

На участке у моста через Правую Берёзовую идёт ремонт дороги

На участке в районе мостового перехода через реку Правая Берёзовая реализуется комплекс работ
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Маргарита Сурина

Фото: Маргарита Сурина

На участке в районе мостового перехода через реку Правая Берёзовая реализуется комплекс работ по восстановлению дорожной инфраструктуры. В рамках плана специалисты устраняют дефекты асфальтобетонного покрытия, чтобы обеспечить соответствие дороги нормативным требованиям и повысить уровень безопасности движения, сообщает официальный канал мэра города Хабаровск.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В связи с ремонтом возможно временное снижение пропускной способности дороги. Для минимизации неудобств и предотвращения заторов водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты. В ведомстве просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям.

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