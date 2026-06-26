В Хабаровске диспансерное наблюдение переводят на телемедицину

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края

В Клинико диагностическом центре Хабаровска стартует пилотный проект по оптимизации диспансерного наблюдения: для контроля состояния пациентов начнут использовать телемедицинские технологии. Проект реализуется при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в рамках федерального проекта «Производительность труда», сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основная категория пациентов, для которой адаптируют новый формат, — люди с болезнями системы кровообращения. По словам главного врача центра Ольги Ушаковой, схема работы строится так: первый и контрольные визиты — очные, далее мониторинг ведётся дистанционно на основании данных самоконтроля и жалоб пациента. При ухудшении состояния человека сразу приглашают на приём.

Эксперты РЦК проведут анализ всех этапов диспансерного наблюдения, чтобы выявить потери времени, упростить запись и маршрутизацию, а также разработать чёткие алгоритмы работы с телемедицинскими сервисами. В числе целевых эффектов — снижение нагрузки на персонал, сокращение рутины и повышение доступности медпомощи.

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