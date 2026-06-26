В Хабаровске врачи провели более 110 школ здоровья для детей

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Врачи Детской городской клинической больницы № 9 в Хабаровске проводят для юных пациентов и их родителей «школы здоровья»: занятия помогают формировать навыки заботы о самочувствии и дают семьям проверенную информацию по профилактике болезней. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Программа включает восемь тематических направлений: профилактику избыточного веса, стоматологическую гигиену, иммунопрофилактику, охрану зрения, вопросы грудного вскармливания, профилактику заболеваний почек, двигательную активность и психологическую поддержку родителей тяжелобольных детей. Для лучшего усвоения материала специалисты используют игровые форматы — например, детям предлагают распределить продукты на полезные и вредные.

По данным краевого ведомства, с начала 2026 года состоялось 118 таких занятий, в них приняли участие более 1500 человек. Как рассказала врач педиатр высшей категории Юлия Яружная, эффективность подхода подтверждают сами семьи: после занятий дети чаще выбирают фрукты вместо сладостей и просят готовить полезные блюда.

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