Все беременные Хабаровского края смогут получать компенсацию по „Молочной кухне“

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края

Проект «Молочная кухня» в Хабаровском крае получил расширение: компенсация за покупку молочной продукции теперь положена каждой беременной женщине в регионе. Ранее право на выплату имели только малоимущие семьи, ожидающие ребёнка. Изменение условий стало возможным благодаря инициативе губернатора Дмитрия Демешина, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Будущие мамы могут ежемесячно получать до 3500 рублей на возмещение затрат на молоко, кефир, творог и сметану, купленные в магазинах участниках программы. Для оформления выплаты необходимо обратиться в центр социальной поддержки после постановки на учёт по беременности. Средства перечисляются на банковскую карту в следующем месяце, а учёт трат происходит автоматически.

Кроме того, с 1 июля 2026 года в крае начнёт действовать ещё одна мера поддержки: малоимущим женщинам, вставшим на учёт по беременности, будут компенсировать расходы на проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси) с использованием карты «МИР» — в пределах лимита 1000 рублей в месяц.

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