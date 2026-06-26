Участницы из Хабаровска выступили на фестивале в Улан Удэ

Фото: Республика Бурятия

Второй окружной этап фестиваля «Женское сердце России» прошёл в Улан Удэ и был ориентирован на поддержку семей участников СВО. Через творческие форматы и площадки для общения организаторы стремились укрепить связь поколений, сохранить культурное многообразие и обеспечить эмоциональную поддержку женщинам, чьи близкие защищают страну, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Центральными элементами программы стали выставка «Золотые руки женских сердец России» и гала концерт. На экспозиции Екатерина Киля из Хабаровского края показала изделия декоративно прикладного искусства — обереги, традиционные куклы, элементы национальных костюмов. В концертной части фестиваля вокальный номер представила Екатерина Соболева. Итогом культурной программы стал мастер класс по бурятскому народному танцу ехор.

По словам статс секретаря — заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, фестиваль стал площадкой для объединения женщин разных поколений и культур — тех, кто воспитывает детей, хранит традиции и остаётся опорой для своих семей.

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