За повторное пьяное вождение житель ЕАО отправится на принудительные работы

Фото: Ольга Григорьева

Суд признал 49 летнего жителя села Биджан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). В январе 2026 года сотрудники ГИБДД задержали мужчину в посёлке Биджан в районе улицы Садовая: он управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Гражданин отказался проходить медицинское освидетельствование, однако подтвердил, что употреблял алкоголь, сообщает официальный канал "Прокуратура ЕАО". Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По решению суда мужчина приговорён к 1 году 8 месяцам принудительных работ, при этом 10 % его заработка будет удерживаться в доход государства. Также на 4 года он лишён права управлять транспортными средствами. Автомобиль, принадлежавший осуждённому, конфискован в доход государства. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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