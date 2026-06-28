Сухая и теплая погода ожидается в Хабаровском крае 29 июня

Фото: Ольга Григорьева

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», на территории Хабаровского края в понедельник сохранится спокойная метеорологическая обстановка. Опасных гидрометеорологических явлений не прогнозируется. Синоптики отмечают преимущественно сухую погоду и постепенное повышение дневных температур в большинстве районов.

В краевом центре осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28 °С. Ветер южных направлений с порывами до 5-10 м/с.

В южных районах региона также сохранится погода без существенных осадков. Температурный фон ночью составит от +10 до +14 °С, днем — от +24 до +29 °С. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

В центральных районах в дневные часы осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться в диапазоне от +5 до +13 °С, днем воздух прогреется от +15 до +28 °С. Ветер южных и восточных направлений с порывами до 5-10 м/с.

На севере края существенных осадков также не предвидится. Температура ночью установится на отметках от +3 до +12 °С, днем ожидается от +11 до +26 °С. Ветер переменных направлений, скорость составит 5-10 м/с.