На улице Аэродромной в Хабаровске продолжается строительство газопровода к ТЭЦ-4

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

В краевом центре активными темпами ведется прокладка газопровода к новой ТЭЦ-4, которая в перспективе заменит действующую ТЭЦ-1 в системе теплоснабжения города. Строительство развернуто на улице Аэродромной, где трубопровод монтируется под проезжей частью на глубине 6 метров.

В связи с масштабными работами движение общественного транспорта на этом участке временно перекрыто. Маршруты автобусов перенаправлены в объезд, через проспект по улицам Промывочной, Автономной и Целинной.

После завершения подземных работ компания-исполнитель обязана не только заменить дорожное полотно над траншеей, но и провести комплексное благоустройство прилегающих территорий. Проектом реконструкции предусмотрено обустройство новых тротуаров, монтаж современных систем уличного освещения и установка остановочных павильонов. Глубина залегания трубопровода (6 метров) и особенности прокладки позволяют в дальнейшем выполнить ремонт дороги с учетом всех актуальных стандартов качества.