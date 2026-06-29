Хабаровский судостроительный завод отмечает 73-летие в день профессионального праздника

Фото: Валерия Железная

В День кораблестроителя, который отмечается в России 29 июня, Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) празднует свое 73-летие. Для региона, являющегося одним из ключевых центров судостроительной отрасли на Дальнем Востоке, эта дата имеет особое значение, в крае работают два крупнейших предприятия: в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске.

Как сообщили в правительстве региона, в последние годы завод переживал непростые времена и фактически нуждался в спасении. При поддержке руководства страны предприятие было передано в краевую собственность, что позволило сохранить производственные мощности и коллектив, насчитывающий более 250 специалистов. В настоящее время на базе ХСЗ формируется Центр судостроения и судоремонта.

Перспективы развития завода связаны с экономическим возрождением бассейна реки Амур. В планах предприятия строительство дебаркадеров, катамаранов, судов для нужд МЧС и Министерства обороны РФ, включая заказы для Тихоокеанского флота.

Губернатор края поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие оборонной и гражданской промышленности региона.