В роддоме имени Венцовых в Хабаровске появились аппараты УЗИ экспертного класса и оборудование для новорожденных

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

В хабаровском роддоме имени Венцовых в рамках национального проекта «Семья» продолжается техническое переоснащение акушерских стационаров. В текущем году для отделения патологии беременных и родового блока закуплено два аппарата УЗИ экспертного класса стоимостью около 6 млн рублей за единицу.

Современные сканеры позволяют с высокой точностью оценивать состояние плода, определять вес ребенка и кровоток перед родами, что помогает врачам выбрать наиболее безопасную тактику родоразрешения.

По краевой программе субсидий учреждение получило оборудование для фототерапии новорожденных, используемое для лечения желтухи, а также мониторы для контроля состояния малышей в родах и диагностики сердца, и мониторы для беременных.

За счет средств учреждения приобретены две ксеноновые бактерицидные установки «Альфа» стоимостью более 3 млн рублей за единицу. Как отметили в роддоме, российская разработка за считанные минуты уничтожает до 99% вирусов и бактерий, обеспечивая стерильность в операционных и палатах.

Также закуплены аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и для индивидуальных родовых залов, кроватки-грелки, аппараты лучистого тепла и электрические аспираторы.