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НовостиЧто происходит29 июня 2026 0:44

В Хабаровском крае спасатели обнаружили пропавшего 87-летнего грибника

Екатерина ПОДПЕНКО
Фото: Алексей Денисов

Фото: Алексей Денисов

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили 87-летнего мужчину, пропавшего в лесном массиве в районе имени Лазо. Пенсионер уехал за ягодой 27 июня и не вернулся, после чего его родственники обратились за помощью.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, на поиски выдвинулись спасатели в составе пяти человек на одной единице техники. Мужчина был найден неподалеку от поселка Сидима.

Спасатели передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи. О состоянии здоровья пенсионера не сообщается.