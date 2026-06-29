В Хабаровском крае спасатели обнаружили пропавшего 87-летнего грибника

Фото: Алексей Денисов

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили 87-летнего мужчину, пропавшего в лесном массиве в районе имени Лазо. Пенсионер уехал за ягодой 27 июня и не вернулся, после чего его родственники обратились за помощью.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, на поиски выдвинулись спасатели в составе пяти человек на одной единице техники. Мужчина был найден неподалеку от поселка Сидима.

Спасатели передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи. О состоянии здоровья пенсионера не сообщается.